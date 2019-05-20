«ماوس» لاسلكي جديد يعمل بتقنية «بلوتوث 4.0»

المصدر: سان دييغو ــ د.ب.أ

أعلنت شركة «ساتيشي» الأميركية Satechi عن إطلاق الـ«ماوس» اللاسلكي M1 الجديد المصنوع من الألمنيوم.

وأوضحت الشركة أن الـ«ماوس» اللاسلكي الجديد يعمل بتقنية «بلوتوث 4.0»، ويصل مدى تغطيته حتى 10 أمتار، وبالتالي لا يحتاج المستخدم إلى استعمال «دونغل» USB، وهو ما يعود بالفائدة على أصحاب أجهزة الكمبيوتر المحمول «لاب توب» النحيفة للغاية، التي عادة ما تشتمل على منفذ أو منفذي «يو إس بي» فقط.

ويمكن شحن البطارية المدمجة عن طريق منفذ USB C. ويأتي الـ«ماوس» الجديد بوزن 175 غراماً، ويتوافق مع أجهزة الكمبيوتر المزودة بنظام «مايكروسوفت ويندوز»، و«ماك أو إس»، و«كروم أو إس»، بإضافة إلى أجهزة «أندرويد» التي تدعم تقنية «بلوتوث 4.0». ويتوافر الـ«ماوس» M1 الجديد بسعر 30 دولاراً (نحو 110 دراهم).