«أبوظبي الوطنية للتأمين» تتيح المدفوعات الإلكترونية عبر «payit» الرقمية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وقعت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، وبنك أبوظبي الأول، أمس، اتفاقية شراكة بهدف تزويد المتعاملين بمزيد من خيارات الدفع الإلكتروني السهلة والمبتكرة عبر محفظة payit الرقمية.

وكان «أبوظبي الأول» أطلق المحفظة الرقمية المتكاملة payit، بهدف دعم الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لدفع عجلة الحلول الرقمية قدماً، والتحوّل نحو الاقتصاد غير النقدي الذي ينصب لمصلحة المقيمين في الدولة، والشركات التجارية على حد سواء.

وتعدّ payit المحفظة الأولى من نوعها في المنطقة، وأحد الحلول المالية الصوتية المتكاملة في العالم. وتتاح هذه المحفظة لكل حاملي بطاقة الهوية الإماراتية سارية المفعول، إذ تعمل هذه الخدمة الآمنة، التي لا ترتبط بأي بنك محدد، على تسهيل وتنظيم تحصيل الدفعات لتوفر للمتعاملين بديلاً مريحاً وسهلاً عن الدفعات النقدية.

وقال نائب رئيس تنفيذي - الخدمات المساندة في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، عبدالله النعيمي، إن «هذه المحفظة ستسهم في الحد من تكاليف إدارة التعاملات النقدية، وتنظيم عملية تحصيل المدفوعات الخاصة بالشركة في الوقت ذاته»، لافتاً إلى أن محفظة payit تشكل بديلاً مثالياً عن خيار الدفع النقدي الفعلي، الأمر الذي سيسهم في دعم جهود الإمارات للتحول إلى مجتمع خال من النقد في المستقبل.

من جهتها، قالت رئيسة الخدمات المصرفية للأفراد للمجموعة في بنك أبوظبي الأول، هناء الرستماني: «نعمل حالياً على دعم استخدام محفظة payit الرقمية على مستوى دولة الإمارات، بالاستفادة من البنى التحتية الموجودة، لتوفير تجربة دفع إلكتروني مريحة وآمنة».