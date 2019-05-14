«مارشال» السويدية تطرح سماعتَي «بلوتوث» جديدتين

المصدر: استوكهولم - د.ب.أ

أعلنت شركة «مارشال» السويدية (Marshall) عن إطلاق سماعتَي بلوتوث جديدتين في الأسواق.

وأوضحت الشركة أن الموديلات الجديدة Stockwell II وTufton تدعم تقنية «بلوتوث 5.0»، وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى 20 ساعة، ومرفق بها شاحن فائق السرعة.

وتمتاز السماعة Stockwell II بصوت فائق النقاء ينبعث من جسم صغير، ويمكن لها تحمل رذاذ الماء دون أية مشكلات بفضل شهادة IPX4، كما يمكن شحن السماعة لمدة 20 دقيقة لتشغيلها مدة ست ساعات.

وتأتي سماعة البلوتوث Stockwell II الجديدة بوزن 1.38 كيلوغرام، وتتوافر باللون الأسود والأبيض بسعر 249 يورو (1027 درهماً).

أما سماعة مارشال Tufton فتعد واحدة من أكبر وأثقل سماعات البلوتوث في الأسواق؛ إذ يبلغ وزنها 4.9 كيلوغرامات، وتتمتع بشهادة IPX2 لمقاومة رذاذ الماء، ويكفي شحنها لمدة 20 دقيقة من أجل تشغيلها لمدة أربع ساعات. ويبلغ سعر السماعة الجديدة 399 يورو (1646 درهماً).