«واتس أب» و«ثريما» يوقفان دعم «ويندوز فون»

المصدر: برلين - د.ب.أ

بعد إعلان شركة «مايكروسوفت» التوقف عن تطوير نظام التشغيل «ويندوز فون» و«ويندوز 10 موبايل»، فإن من المتوقع أن يعاني أصحاب الهواتف المزوّدة بنظام التشغيل «ويندوز فون» مزيداً من القيود، مقارنة بأصحاب الأجهزة العاملة بنظام «أندرويد» وأصحاب هواتف «آي فون»، وبالتالي لن يتمكن المستخدم من استعمال تطبيقات التراسل الفوري مثل «واتس أب» و«ثريما» Threema على تلك الهواتف.

وأعلنت شركة «واتس أب» أنه من المقرر أن يعمل تطبيق التراسل الفوري بأمان على هواتف «ويندوز» حتى نهاية العام الجاري، كما أطلقت شركة Threema من جهتها الإصدار 3.0 باعتباره آخر نسخة تحديث لنظام «ويندوز موبايل».

ويوفر الإصدار الجديد من تطبيق Threema وظيفة Safe، التي تتيح للمستخدم إمكانية نقل مُعرّف Threema وجهات الاتصال والمجموعات إلى نظام تشغيل آخر، مثل: «غوغل أندرويد» أو «أبل آي أو إس»، كما يمكن لمستخدمي «واتس أب» الانتقال بحسابهم مع جهات الاتصال والمجموعات إلى أنظمة التشغيل الأخرى، في حين أنه لا يمكن نقل سجلات الدردشة إلى أنواع الهواتف الأخرى.