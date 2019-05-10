تحذير ألماني من خطورة كلمات المرور الافتراضية

المصدر: برلين - د ب أ

شدّد المكتب الاتحادي الألماني لأمان تكنولوجيا المعلومات على ضرورة تغيير كلمات المرور الافتراضية، التي تكون محددة مسبقاً لتجهيزات المنزل الذكي، نظراً لأن مثل هذه الأكواد تكون بمثابة بوابة لهجمات القرصنة الإلكترونية.

وأكد المكتب أنه لتجنب ذلك يجب تغيير كلمة المرور قبل التثبيت، موضحاً أن كلمة المرور الآمنة يجب أن تتضمن ثماني علامات على الأقل، بحيث تشتمل على حروف كبيرة وصغيرة وأرقام وعلامات خاصة، ولا يجوز الاعتماد على مصطلحات القواميس، نظراً لأنه يمكن تخمينها بسهولة.

وأضاف أنه علاوة على ذلك يتعين على المستخدم مراعاة نوعية الأجهزة، التي يريد توصيلها بالإنترنت المفتوح، حيث يكفي الأمر مثلاً توصيل الأجهزة بالشبكة المنزلية وأن يتم التحكم فيها من داخل المبنى فقط عن طريق الهواتف الذكية أو الحواسيب اللوحية، مشيراً إلى أن هذه الطريقة توفر ميزة أمان إضافية ضد هجمات القرصنة الإلكترونية المحتملة.

ونصح المكت الألماني بتوصيل الأجهزة الخاصة بالأمان، مثل أنظمة الإنذار أو كاميرات المراقبة الشبكية، عن طريق الكابل وليس بواسطة شبكة WLAN اللاسلكية.