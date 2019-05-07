«غوغل» تعتزم طرح منتجات وخدمات جديدة يتصدّرها نظام تشغيل «كيو»

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

تنطلق في مدينة ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا الأميركية، اليوم، فعاليات «مؤتمر غوغل السنوي للمطورين» (غوغل آي أو) الذي تستمر أعماله حتى بعد غد الخميس.

ومن المتوقع أن تكشف «غوغل» النقاب عن حزمة منتجات وخدمات جديدة، في مقدمتها الإصدار الجديد من نظام تشغيل أندرويد «كيو» للهواتف الذكية والأجهزة المحمولة، الذي يأتي مزوداً بقدرات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وخدمة «ستاديا» للبث المباشر للألعاب الشبكية، وإصدار جديد محسن من «مساعد غوغل الصوتي»، وميكروفون «غوغل هوم» الذكي، فضلاً عن كشف تفاصيل الجيل المقبل من خدمات «غوغل» للحوسبة السحابية.

ويعد مؤتمر «غوغل آي أو» أكبر تجمع سنوي لمطوري «غوغل» و«أندرويد» من مختلف أنحاء العالم، وتخصصه الشركة للإعلان عن الأجهزة والبرامج الجديدة والتحديثات المتعددة للتطبيقات والخدمات القائمة.

«أندرويد كيو»

من المنتظر أن تطلق الشركة رسمياً الإصدار «أندرويد كيو» أو «كوينديوم» نسبة إلى اسم حلوى برازيلية شهيرة.

ومن أبرز الجوانب الجديدة في هذا الإصدار من «أندرويد» أن بعض مكوناته تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، فضلاً عن تحسينات طرأت على مفاتيح التشغيل، والوظائف المتعلقة بالخصوصية، ومنح الصلاحيات، وتعدد المهام، وخواص اللمس الحساسة للضغط، والوضع المظلم للشاشة، والألوان الاكثر بهجة، وتحسين أدوات المشاركة، وتسهيل عمليات المشاركة عبر تقنية «واي فاي» من خلال استخدام رموز «أو آر»، ووضع المكتب السري لتحسين مستويات الأمان، وتحسين أدوات ضبط مستوى الصوت والميكروفون.

ويتوقع محللون أن يقدم «أندرويد كيو» شيئاً جديداً ومهماً في ما يتعلق بالهواتف القابلة للطي، إذ ألمحت «غوغل» الى أنها متفائلة جداً بشأن هذه التقنية، وأنها كرست المزيد من الجهود لجعل «أندرويد» أكثر استعداداً للتعامل مع خاصية «القابلية للطي» في الهواتف الذكية الجديدة.

«بيكسل 3 إيه»

وفقاً لتسريبات سابقة، فإنه من المتوقع أن تكشف «غوغل» النقاب عن فئة جديدة من هواتف «بيكسل» تعمل كنسخة مبسطة أو متوسطة المدى من هواتف «غوغل» الذكية. وتتضمن هذه الفئة طرازين، الأول هو «بيكسل 3 إيه» أو «بيكسل لايت»، والثاني هو «بيكسل 3 إيه إكس إل».

تشير التقديرات المتاحة حتى الآن الى أن أسعار هواتف «بيكسل» الجديدة تدور حول 500 دولار، وتتضمن من بين أمور أخرى، عودة منفذ سماعة الرأس السلكية. وستربط «غوغل» بين طرح الطرز الجديدة من هواتف «بيكسل» والإصدار الجديد من نظام تشغيل «أندرويد»، وخطتها حيال فئة الهواتف القابلة للطي.

ألعاب «ستاديا»

أعلنت «غوغل» في مارس 2019 عن خدمة «ستاديا» أو «ملاعب غوغل» التي يتم من خلالها البث الحي المباشر للألعاب عبر الإنترنت، وتعتمد الخدمة على البث الحي للعب في الوقت الفعلي إلى هاتف أو كمبيوتر أو تلفزيون، بين مجموعة كبيرة من اللاعبين، عبر خدمة بث مباشرة خاصة. ومن المقرر أن تكشف المزيد عن تفاصيل هذه الخدمة المتوافقة مع نظام تشغيل «كروم كاست الترا»، ومتصفح «كروم» على أجهزة الكمبيوتر الشخصية المكتبية والمحمولة، والأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة، ومن أهم مميزاتها تبديل الأجهزة التي يتم اللعب من خلالها في ثوانٍ معدودة فقط، ما يسمح للاعبين بأخذ ألعابهم وملاعبهم معهم أينما ذهبوا.

منتجات جديدة

ألمح محللون في موقع «تيك كرنش» techcrunch.com للتقنية إلى أن «غوغل» ربما تكشف النقاب عن تحديثات على مساعدها الصوتي الرقمي «مساعد غوغل»، ستعد بمثابة «إطلاق نار» على منافسها الأساسي مساعد أمازون الصوتي الرقمي «أليكسا».

وستأتي هذه التحديثات على جهاز «هوم ميني» الذي يعتبر الميكروفون الذكي لـ«غوغل» داخل أنظمة المنازل الذكية. وستكشف «غوغل» أيضاً عن جهاز «نيست هب ماكس» الذي تعتبره قطعة منزلية ذكية في شكل شاشة كبيرة مقاسها أكبر من 10 بوصات، وتعمل بمثابة لوحة منزلية ذكية مركزية، بخواص ومواصفات تزيد كثيراً عما ظهر في المنتج الاساسي الذي يقوم بهذه الوظيفة، والذي قدمته «غوغل» العام الماضي تحت اسم «هب». كما ستكشف النقاب عن إصدار جديد من نظام تشغيل «ويير» المخصص للأجهزة اليدوية، ومن بينها الساعات الذكية، وكذلك نسخة جديدة من نظام تشغيل أجهزة «كروم بوك».

الحوسبة السحابية

من المقرر أن يقدم الرئيس التنفيذي الجديد لخدمات «غوغل» السحابية، توماس كوريان، تفاصيل «منصة غوغل للحوسبة السحابية»، التي تعرف بالجيل الثاني لخدمات «غوغل» السحابية، الذي تراهن عليه «غوغل» في تحسين أوضاعها بسوق الحوسبة السحابية، إذ تعتبر متخلفة على نطاق واسع عن «أمازون» و«مايكروسوفت»، وتركز جهودها لتقديم خدمات حوسبة سحابية لقطاعات الرعاية الصحية والبيع بالتجزئة والتمويل وصناعة السيارات.