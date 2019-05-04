المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حظر التتبع عبر «فايرفوكس» دون إضافات

أضاف متصفح فايرفوكس في الإصدار Firefox 65، ميزة جديدة لحماية خصوصية مستخدميه وحريتهم في تصفح الويب دون مراقبة أو تتبع. وبموجب الإصدار الجديد يستطيع المستخدم منع هذا التتبع دون الاضطرار للاستعانة بملحقات أو إضافات خارجية. اتبع هذه الخطوات لتفعيل ملمح عدم التتبع الذي أطلق عليه المتصفح اسم حجب المحتوى Content Blocking:

- افتح «فايرفوكس»، ثم انقر فوق قائمة التنقل الرئيسة في التطبيق.

- انقر فوق Content Blocking وإذا لم يظهر فمعنى ذلك أن متصفحك لم يتم تحديثه إلى الإصدار Firefox 65، لذا قم بتحديثه.

- داخل نافذة تفضيلات الخصوصية، ستظهر أمامك ثلاثة خيارات، انقر داخل الدائرة المجاورة لخيار standard ليقوم المتصفح بحظر المتتبعين المعروفين في النوافذ الشخصية.

- انقر خيار strict ليحظر المتصفح كل المواقع التي يكتشف أنها تقوم بعملية التتبع.

- انقر داخل الدائرة المجاورة لخيار custom إذا أردت حظر مواقع معينة والإبقاء على أخرى.