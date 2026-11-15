شرطة دبي تطيح بعصابة إجرامية متخصصة في الاحتيال الاستثماري

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، من الإطاحة بعصابة إجرامية منظمة تخصصت في الاحتيال الاستثماري من خلال استدراج أشخاص وإغرائهم بمقابل مادي لفتح حسابات بنكية ومحافظ مالية رقمية بأسمائهم، ومن ثم الاستيلاء على بيانات الدخول ووسائل التحكم بها، واستغلالها في تنفيذ عمليات احتيال مالي وتمرير الأموال المتحصلة من أنشطة إجرامية.

وفي التفاصيل، كشفت شرطة دبي عن نشاط عصابة إجرامية تتبع أساليب ممنهجة لاستقطاب الأشخاص، مستغلة حاجتهم إلى المال من خلال إغرائهم بمكافآت مالية مقابل فتح حسابات مصرفية ومحافظ رقمية، وتسليم بياناتها لأفراد العصابة الذين يتولون إدارتها واستخدامها في تنفيذ معاملات مالية مشبوهة. وأظهرت عمليات البحث والتحري أن أفراد العصابة عمدوا إلى استغلال الحسابات البنكية المسجلة بأسماء أشخاص آخرين، وتحويلها إلى واجهات لتمرير الأموال المتحصلة من عمليات الاحتيال، بهدف إخفاء هوية المستفيدين الفعليين وصعوبة تتبع حركة الأموال ومصادرها. وأسفرت الجهود الأمنية المكثفة لفرق البحث والتحري عن كشف خيوط الشبكة الإجرامية وضبط أفرادها، ووضع حد لأنشطتهم الاحتيالية في عملية تعكس كفاءة وجاهزية شرطة دبي في رصد الأنشطة الإجرامية وملاحقة مرتكبيها، مهما تنوعت أساليبهم وتطورت وسائلهم. وأكدت شرطة دبي أن السماح للغير باستخدام الحسابات البنكية أو المحافظ المالية الرقمية، أو تسليم بيانات الدخول الخاصة بها مقابل مبالغ مالية، يُعد من الممارسات الخطرة التي قد تعرض أصحاب تلك الحسابات للمساءلة القانونية.