المصدر: الامارات اليوم

استخدام اختصارات لوحة مفاتيح «آي باد برو»

مع طرح شركة «أبل» لأجهزة «آي باد برو» ولوحة المفاتيح التي يمكن إلحاقها بها، تطورت الأغراض التي يمكن استخدام تلك الأجهزة في أدائها. فقد أصبح بمقدور المستخدم التعامل مع الجهاز الآن بشكل مشابه لأجهزة الحاسب المحمولة. غير أن اختصارات لوحة المفاتيح مع أجهزة «آي باد» تختلف عن تلك التي يتم استخدامها مع أجهزة «ماك»، لذلك قد يصاب مستخدمو أجهزة «ماك» ببعض الارتباك عند التعامل مع لوحات «آي باد» الجديدة. فإذا كنت ممن يفضلون الاعتماد على اختصارات لوحة المفاتيح، فإنه يمكنك الاستعانة بتلك الاختصارات عند تحرير النصوص كما يلي: إذا أردت الوصول إلى أعلى الصفحة، انقر مفتاح Cmd مع السهم الذي يشير إلى أعلى Up Arrow. وللوصول إلى نهاية الصفحة انقر مفتاح Cmd بالإضافة إلى السهم الذي يشير للأسفل Down Arrow.

أما لتحديد كل النص في الصفحة، انقر فوق مفتاحي (Cmd+ A). ولنسخ النص الذي قمت بتحديده انقر مفتاحي (Cmd+ C) معاً. ولاقتطاع جزء معين من النص قم بتحديده ثم انقر مفتاحي (Cmd+ X).

تطبيق المجموعات النمطية على المستندات

تساعد الأداة المعروفة باسم «الأنماط» STYLES في برنامج «وورد» على منح المستندات المعدة من خلالها مظهراً احترافياً وشكلاً متناسقاً، كما تسمح للمستخدم بإضافة جداول المحتويات إلى المستندات. أما «مجموعات الأنماط» STYLE SETS فتضم مجموعة متكاملة من التنسيقات التي يمكن تطبيقها على المستند.

وبذلك تساعد المستخدم على تنسيق كل عناصر المستند، فإذا كنت من مستخدمي «وورد» الإصدار الخاص بعام 2016 فيمكنك تطبيق أي مجموعة من الأنماط على المستند باتباع الآتي: افتح المستند الذي ترغب في تطبيق التغييرات عليه، وتوجه إلى قائمة «التصميم» Design ثم انتقل إلى القائمة الفرعية الخاصة بـ«تنسيق المستند» Document Formatting وانقر فوق رأس القائمة المنسدلة الموجودة في نهايتها، لتظهر نافذة جديدة تضم مجموعة من المظاهر المعدة بشكل مسبق لتختار من بينها، وعندها انتق مجموعة الأنماط التي تفضلها ثم انقر فوقها، وبعدها سيظهر المستند على الفور وفقاً للنمط الذي اخترته.