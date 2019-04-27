9.4 % تراجعاً متوقعاً في أرباح «سوني» للعام المالي الجديد

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

أعلنت شركة «سوني» اليابانية للإلكترونيات، أمس، أنها تتوقع تراجعاً بنسبة 9.4% في أرباحها التشغيلية للعام المالي الذي بدأ مطلع أبريل الجاري، لتصل إلى 810 مليارات ين (7.4 ملايين دولار) وسط مخاوف من تراجع المبيعات وزيادة تكاليف الانتاج.

وتتوقع «سوني»، التي تنتج هواتف «إكسبريا» الذكية وأجهزة الألعاب «بلاي ستيشن»، تحقيق صافي أرباح بقيمة 500 مليار في العام المالي الذي ينتهي في 31 من مارس من عام 2020، بتراجع نسبته 45.4% مقارنة بالعام المالي 2018. كما تتوقع الشركة تحقيق مبيعات تصل إلى 8.8 تريليونات ين، بانخفاض قدره 1.5%.

وكان صافي أرباح «سوني» في العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي قفز بنسبة 87.6% إلى 916.3 مليار ين، مقارنة بالعام السابق عليه، وذلك بفضل مبيعات قوية في مجالي الموسيقى والألعاب.

كما حققت الشركة أرباحاً تشغيلية بقيمة 894.2 مليار ين، بزيادة 21.7%. وارتفعت المبيعات العام الماضي بنسبة 1.4%، لتصل إلى 8.67 تريليونات ين.

ووصل صافي أرباح «سوني» في الربع الأخير من العام الماضي (يناير - مارس) إلى 87.9 مليار ين، مقارنة بصافي خسارة قدره 16.8 مليار ين في الربع نفسه من العام السابق عليه.

في حين زادت أرباح الشركة التشغيلية في الربع الأخير بأربعة أمثال لتصل إلى 82.7 مليار ين. وسجلت مبيعات الشركة زيادة بنسبة 9%، لتصل إلى 2.1 تريليون ين في الربع الأخير من العام المالي الماضي. ووفقاً لوكالة أنباء «بلومبيرغ»، تراجعت أسهم «سوني» بنسبة 2.1% في العام الجاري قبيل إعلان الشركة نتائجها السنوية، مقارنة بارتفاع قدره 8.3% في مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً لأسهم الشركات اليابانية الكبرى. وتشهد اليابان فترة عطلات طويلة، حيث تستأنف التعاملات في بورصة طوكيو في السابع من مايو المقبل.