المصدر: الامارات اليوم

إسكات التنبيهات في رسائل «آي أو إس»

تساعد مجموعات المحادثة في تطبيقات الرسائل على التخطيط الجماعي لبعض المناسبات، أو النقاش حول موضوعات خاصة. إلا أنه على الرغم من فوائد هذه المجموعات، فإنها أحياناً تصبح مصدراً للإزعاج، لذلك، إذا كنت من مستخدمي أجهزة «آي فون» أو «آي باد»، فإنه يمكنك تفعيل ميزة إسكات التنبيهات الواردة من إحدى المجموعات عند تبادل الرسائل الجديدة من خلال فتح تطبيق الرسائل على جهاز «آي فون» أو «آي باد»، ثم ابحث عن المحادثة التي ترغب في إيقاف التنبيهات الخاصة بها.

انقر فوق خيار: «إخفاء التنبيهات» Hide Alerts ذي اللون الأزرق.

إذا كنت داخل نافذة المحادثة الخاصة بالمجموعة، فانقر فوق الأسماء في أعلى نافذة النص حتى تظهر أمامك القائمة، ومنها انقر فوق أيقونة «المعلومات» Info التي تبدو في شكل دائرة بداخلها حرف «i».

مرر داخل النافذة التي ظهرت أمامك ثم انقر فوق: «إخفاء التنبيهات» Hide Alerts، وانتقل بعدها إلى أعلى الجانب الأيمن من النافذة، ثم انقر فوق زر: «تم» Done.

ملمح الاستكشاف في «مستندات غوغل»

إذا كنت من مستخدمي تطبيق «مستندات غوغل» GOOGLE DOCS، فإنه يمكنك تجربة استخدام أيقونة الاستكشاف التي تتيح استكشاف المزيد من المحتوى المتعلق بالمستند الذي تعمل عليه عبر «ويب»، من خلال التوجه إلى موقع «مستندات غوغل».

افتح المستند الذي ترغب في العمل عليه، ثم انتقل إلى نهاية الجانب الأيسر من الصفحة وانقر فوق أيقونة الماسة الخاصة بـ«الاستكشاف» Explore.

ستظهر أمامك نافذة جديدة تشبه نافذة بحث «غوغل» في الجانب الأيسر من الصفحة، وهنا اكتب مصطلح البحث داخل حقل النص الظاهر أمامك أعلى النافذة، ثم اختر فئة البحث التي ترغب في البحث داخلها من بين فئات البحث الموجودة أسفل حقل النص، وهي: الويب، والصور، وبحث درايف، علماً بأن البحث في هذه الفئة الأخيرة تعني البحث داخل ملفاتك الخاصة التي تحتفظ بها على تطبيق «غوغل درايف».

بعد انتهاء عملية البحث، انقر فوق الأيقونة التي تشبه حرف «X» في أعلى الشاشة لغلق نافذة الاستكشاف.