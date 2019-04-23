سماعة ذكية جديدة تعتمد على المساعد الصوتي

المصدر: ميونخ - د.ب.أ

كشفت شركة «جيجاست» الألمانية، أمس، عن السماعة الذكية (L800HX9) الجديدة، التي تعتمد على المساعد الصوتي (Alexa) من شركة «أمازون»، مع إمكانية استعمالها كهاتف (DECT) أيضاً.

وأوضحت الشركة أن تصميم السماعة الجديدة، التي تأتي بسعر 200 يورو، يتشابه مع تصميم سماعة (Echo)، لكنها تعتمد على القماش كغلاف خارجي للسماعة، وتتصل السماعة بالإنترنت عن طريق شبكة WLAN اللاسلكية، وتأتي مزودة بثلاثة «ميكروفونات» لتلقي الأوامر الصوتية، حيث يتم تفعيل هذه «الميكروفونات» بضغطة زر، علاوة على وجود أزرار أخرى لضبط شدة الصوت.

وأضافت أنه، فضلاً عن ذلك، يمكن استعمال سماعة (L800HX) كسماعة عادية، يتم توصيلها بالأجهزة الصوتية عن طريق تقنية «بلوتوث»، أو المقبس العادي، أو شبكة WLAN اللاسلكية.