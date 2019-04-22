«آيسر» تكشف عن شاشة جديدة لعشاق الألعاب

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

كشفت شركة «آيسر» التايوانية، أمس، عن شاشتها (Predator CG437KP) الجديدة، التي تهدف إلى تلبية متطلبات عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة أن الشاشة الجديدة تأتي بلوحة قياس 43 بوصة، وتعمل بتقنية الدقة الفائقة UHD مع معدل تنشيط صورة يبلغ 144 هرتز، كما أنها تدعم تقنية Sync، وتغطي 90% من نطاق الألوان DCI-P3 وVESA HDR 1000.

وأضافت أن باقة التجهيزات التقنية لشاشة (Predator CG437KP) تشتمل على ثلاثة منافذ HDMI ومنفذ USB-C، إضافة إلى منفذ DisplayPort حتى يمكن توصيل الشاشة بأي حاسوب أو جهاز ألعاب، مشيرة إلى أن مستشعر الإضاءة يعمل على مواءمة درجة سطوع الشاشة تلقائياً، وفقاً لظروف الإضاءة المحيطة.

وبيّنت «آيسر» أن مستشعر الاقتراب يسمح للشاشة بالتبديل تلقائياً بين وضع الاستعداد Standby ووضع النوم، من أجل التوفير في استهلاك الطاقة.

ولفتت إلى أن من المقرر إطلاق الشاشة الجديدة في الأسواق العالمية خلال الربع الأخير من العام الجاري.