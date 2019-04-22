شركة سويدية تطلق سماعة رأس مشابهة لـ«Airpods»

المصدر: استوكهولم - د.ب.أ

أعلنت شركة «أوربانيستا» السويدية، أمس، عن إطلاق سماعة الرأس (Stockholm) اللاسلكية بسعر 89 يورو، والتي تأتي بتصميم مشابه لسماعات الرأس (Airpods) من شركة «أبل». وأفادت «أوربانيستا» بأن السماعة الجديدة تتوافق مع الهاتف الذكي «آي فون» والحاسوب اللوحي «آي باد»، وكذلك هواتف «أندرويد»، كما أنها تعمل مع الحواسيب المكتبية المزودة بنظام «مايكروسوفت ويندوز» وأجهزة «ماك». وذكرت أنه يتم توريد السماعة (Stockholm) في صندوق من الجلد، على غرار سماعات «أبل» والموديلات المنافسة الأخرى. وأوضحت «أوربانيستا» أن سماعتها الجديدة مزودة ببطاررية تتيح فترة تشغيل تمتد إلى 14 ساعة، كما يوفر الصندوق طاقة تكفي لثلاث مرات من الشحن الكامل لبطارية السماعة.

وبينت الشركة السويدية أن التحكم في شدة الصوت أو ترتيب الأغنيات واستقبال المكالمات الهاتفية وتفعيل المساعد الصوتي يتم عن طريق لوحة اللمس بالسماعة.