إطلاق سماعة رأس لاسلكية جديدة لعشاق الألعاب

المصدر: كاليفورنيا - د.ب.أ

أعلنت شركة HyperX الأميركية عن إطلاق سماعة رأس لاسلكية جديدة لتلبية متطلبات عشاق الألعاب.

وذكرت الشركة أن سماعة الرأس Cloud Stinger Wireless يمكن توصيلها بالحواسيب المكتبية وأجهزة «بلاي ستيشن 4»، مشيرة إلى أنها تمتاز براحة الاستعمال والمتانة الفائقة.

وأوضحت أن سماعة الرأس الجديدة تأتي بوزن 270 غراماً، ويتم توصيلها بالأجهزة الأخرى عن طريق النطاق اللاسلكي 2.4 غيغاهرتز، فيما يمتد نطاق التغطية لنحو 12 متراً، بينما تمتد فترة تشغيل البطارية إلى 17 ساعة.

وأضافت الشركة أن السماعة تعتمد على مشغل 50 ملم، وتعمل في نطاق تردّد ما بين 20 و20 ألف هرتز، مبينة أنه تم تصميم السماعة بحيث يمكن تدوير سدادة الأذن بمقدار 90 درجة أو وضعها على الرقبة، وعندما يتم تحريك الميكروفون الى أعلى، فإنه يتم تعطيله في الوقت نفسه، كما تم تركيب عناصر التحكم في الصوت بسدادة الأذن مباشرة.

ولفتت الشركة الأميركية إلى أنها صنعت سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة من الفولاذ المقاوم للصدأ والاسفنج ميموري والقوس المبطن، من أجل تحقيق المتانة العالية وراحة الاستعمال.