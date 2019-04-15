المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تفعيل الأوامر الخفية في Android Pie

عندما طرحت «غوغل» نظام التشغيل android pie، قدمت عدداً كبيراً من الملامح، منها احتواء «القوائم العامة» Overview menu في الهاتف على الكثير من الأوامر والإجراءات غير المرئية. والحقيقة أن بعض الأوامر الخفية تضم ملامح مفيدة للغاية لو أدرك المستخدم وجودها. فإذا كنت من مستخدمي هذا النظام، يمكنك اتباع ما يلي لتفعيل المستوى الثاني من تلك الأوامر: انقر مع تثبيت إصبعك فوق أي نص موجود في بطاقة التطبيق لاختيار هذا النص والعمل عليه، كالقيام بنسخه أو تشاركه أو البحث عنه، أو حتى القيام ببعض الإجراءات الخاصة بالسياق، مثل إجراء مكالمة أو البحث عن عنوان معين أو فتح رابط من روابط الـ«ويب». وإذا لم تتمكن من تفعيل هذه الأوامر أو اتخاذ الإجراءات المناسبة، انقر مع التثبيت برهة فوق أي فراغ في «الشاشة الرئيسة» Home screen، ثم انقر خيار «إعدادات الشاشة الرئيسية» Home settings، وبعدها يمكنك النقر فوق خيار «الاقتراحات» Suggestions، ثم تفعيل تبويب «الاختيار العام» Overview selection، وذلك بنقل المؤشر المجاور له من اليسار إلى اليمين.

تغيير إعدادات سماعات AirPods

يفضّل الكثيرون استخدام سماعات الأذن للاستماع إلى الموسيقي. ومن أبرز السماعات التي يستعين بها المستخدمون لميزاتها العديدة في هذا المجال، سماعات «أبل»، المعروفة باسم AirPods.

غير أن البعض يظنون أنه لا يمكنهم تعديل الإعدادات الخاصة بتلك السماعات عبر أجهزة «ماك»، وأن الأمر مقتصر فقط على أجهزة «آي فون»، لكن الحقيقة غير ذلك، فمن السهل على المستخدمين تعديل إعدادات السماعات عبر أجهزة «ماك» بنفس سهولة تعديلها عبر الهواتف. فإذا كنت من مستخدمي أجهزة «ماك»، يمكنك تعديل إعدادات سماعات AirPods باتباع الآتي: تأكد من كون السماعات ظاهرة في قائمة «بلوتوث»، وإذا لم تجدها أتم الاقتران بين السماعات وجهاز «ماك»، ثم توجه إلى قائمة Dock وانقر أيقونة «تفضيلات النظام» System Preferences، ثم انقر أيقونة شبكة «بلوتوث» داخل النافذة الجديدة، وتأكد من أن الشبكة على وضع On، وبعدها انتقل إلى الجانب الأيسر من النافذة، وانقر فوق تبويب «الخيارات» Options، وابدأ بتعديل الإعدادات بالشكل الذي تفضله.