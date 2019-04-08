كاميرا مراقبة مقاومة لظروف الطقس

المصدر: بكين - د.ب.أ

أطلقت شركة «أنكر» الصينية كاميرا مراقبة جديدة، تمتاز بأنها مقاومة لظروف الطقس، كالماء والغبار وفقاً لمعيار IP65.

وأوضحت الشركة أن الكاميرا الجديدة eufyCam E تمتاز ببطارية تمتد إلى 365 يوماً وحتى ثلاث سنوات في وضع «الاستعداد» Standby، مشيرة إلى أن الكاميرا تقوم بالتسجيل على بطاقة ذاكرة microSD سعة 16 غيغابايت، مع إمكانية التخزين السحابي أيضاً.

وأضافت أن كاميرا المراقبة eufyCam E تعتمد على عدسة واسعة الزاوية 140 درجة بدقة 1080 بيكسل، مع إمكانية تسجيل 10 مقاطع فيديو لمدة 30 ثانية في اليوم على مدار عام.

وذكرت أنه يوجد أيضاً تطبيق للهواتف الذكية للتحكم في الكاميرا، يتوافر في متجري «آب ستور» و«غوغل بلاي»، لافتة إلى أن سعر الكاميرا eufyCam E في الطقم المكون من كاميرتين يبلغ نحو 400 يورو.