«سامسونغ» تسجل تراجعاً حاداً في الأرباح الربعية

المصدر: سيؤول ــ د.ب.أ

ذكرت شركة «سامسونغ» الكورية الجنوبية، أمس، أنها سجلت تراجعاً حاداً في أرباحها التشغيلية في الربع الأول من عام 2019، بانخفاض قدره 60% عن الفترة نفسها من عام 2018، إلى نحو 6.2 تريليونات وون (5.5 مليارات دولار).

وفي الفترة من يناير إلى مارس من عام 2018، سجلت الشركة العملاقة أرباحاً تشغيلية بقيمة 15.64 تريليون وون، بزيادة قدرها 52% عن العام السابق، مدعومة بارتفاع الطلب على رقائق الذاكرة الإلكترونية.

ويتوقع أيضاً أن تبلغ المبيعات الموحدة في الربع الأول من عام 2019 نحو 52 تريليون وون، بانخفاض قدره 14% عن 60.56 تريليون وون المسجلة قبل عام.

وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية أن الانخفاض مرتبط بتراجع أسعار رقائق الذاكرة الإلكترونية، وضعف الطلب على لوحات العرض.