مبرد جديد للمعالجات بـ7 أنابيب حرارية

المصدر: فيينا - د.ب.أ

أطلقت شركة Noctua النمساوية مبرد NH-U12A الجديد للمعالجات مزود بسبعة أنابيب حرارية، ويأتي بأبعاد مدمجة، تتيح له إمكانية التركيب في الحواسيب الأصغر حجماً.

وذكرت الشركة أنها تهدف من خلال المبرد الجديد، الذي يتوافر بسعر يبلغ 100 يورو، إلى تحقيق كفاءة التبريد، التي توفرها مبردات 14 سم من خلال مبرد 12 سم، مشيرة إلى أنها اعتمدت في ذلك على سبعة أنابيب حرارية مطلية بالنيكل.

وأوضحت أن تلك الأنابيب تعمل على تمرير سخونة المعالج من اللوحة الأساسية إلى ألواح التبريد المصنوعة من الألومنيوم، حيث تم لحام الأنابيب الحرارية مع ألواح التبريد، لافتة إلى أنه يتم توريد المبرد NH-U12A مع اثنين من مراوح PWM، التي تعمل بسرعة 450 و2000 لفة في الدقيقة، ويصدر عنها ضجيج يبلغ 22.6 ديسيبل كحد أقصى.