بطاقة «مايكرو إس دي» للاستخدامات الشاقة ومقاومة للماء

المصدر: كاليفورنيا ــ د.ب.أ

كشفت شركة «كينغستون» الأميركية عن بطاقة ذاكرة «مايكرو إس دي» microSD مدمجة مخصصة للاستخدامات الشاقة، فضلاً عن أدائها الفائق.

وأوضحت الشركة أن بطاقة الذاكرة Endurance الجديدة تدعم معيار IPX7، وبالتالي فهي مقاومة للماء حتى عمق متر ولمدة نصف ساعة، كما أنها تتحمل درجات الحرارة في نطاق يمتد من (سالب 25) إلى 85 درجة مئوية، فضلاً عن قدرتها على تحمل أشعة «إكس» X.

ويبلغ العمر الافتراضي لبطاقة الذاكرة Endurance الجديدة 5000 ساعة، و10 آلاف ساعة، و20 ألف ساعة، كما تأتي بسعات تبلغ (32/‏‏64/‏‏128 غيغابايت). وتبلغ سرعة القراءة والكتابة في الموديل سعة 128 غيغابايت 95 ميغابايت/‏‏ثانية، و45 ميغابايت/‏‏ثانية.

ومع سرعة القراءة نفسها، تبلغ سرعة الكتابة في الموديلات ذات السعة الأصغر 30 ميغابايت/‏‏ثانية.