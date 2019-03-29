المصدر: الإمارات اليوم

تثبيت تطبيق الملاحظات في «ساعة أبل»

لا يستطيع مستخدمو «ساعة أبل» استخدام تطبيق الملاحظات Notes app على ساعتهم، الأمر الذي يضطرهم إلى الاستعانة بتطبيقات الملاحظات الأخرى، ومنها تطبيق Evernote، غير أن بعض المستخدمين لا يمكنهم أحياناً تثبيت التطبيق.

فإذا كنت من مستخدمي «ساعة أبل»، ورغبت في تنزيل وتشغيل التطبيق على ساعتك، اتبع التالي: احرص على أن يكون نظام التشغيل الذي يعمل به هاتفك «آي أو إس 10» أو الإصدارات التالية، وأن يكون الإصدار الذي سيتم تنزيله من تطبيق Evernote هو الإصدار الأخير، ثم سجل الدخول أولاً إلى حسابك عبر تطبيق Evernote على الهاتف، وابدأ تشغيل شبكة «بلوتوث» وأجرِ عملية الاقتران بين الهاتف والساعة، وبعدها تثبت تطبيق Evernote على الساعة بفتح «تطبيق الساعة» Watch app على الهاتف، والنقر فوق أيقونة البحث في نهاية الجانب الأيمن من الشاشة، وعندها اكتب داخل مربع البحث اسم التطبيق: Evernote، وعند العثور عليه انقر خيار GET، ثم انقر تبويب «ساعتي» My Watch، ومن ثم انقر خيار «التثبيت» INSTALL لتثبيت التطبيق على الساعة.

إعادة فتح صفحات الـ«ويب» المغلقة

تحاول الإصدارات الحديثة من متصفحات الـ«ويب» مساعدة المستخدم في التغلب على الأخطاء التي قد تقع منه رغماً عنه أثناء عملية التصفح. ومن ذلك مثلاً إغلاق المستخدم صفحة الـ«ويب» بالخطأ. وتتوافر هذه الميزة في متصفح «سفاري» الخاص بأجهزة «آي باد»، لكن بعض المستخدمين لا يعرف كيفية تفعيلها رغم بساطتها. فإذا كنت من مستخدمي «آي باد»، وأردت العودة لبعض صفحات لـ«الويب» التي أغلقتها، اتبع ما يلي: افتح المتصفح الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل بوصلة صغيرة، وتوجه إلى أعلى يمين الشاشة بجوار اللسان الخاص بعلامة التبويب المفتوحة، وانقر لمدة ثانيتين فوق الأيقونة التي تبدو في شكل علامة الجمع«+»، لتظهر أمامك جميع التبويبات التي أغلقتها أخيراً، ثم انقر فوق الرابط الذي ترغب في إعادة فتحه منها. وإذا كنت تصفحت بعض مواقع الـ«ويب» في وضع التصفح الشخصي، فلن تتمكن من الاطلاع عليها بتطبيق هذه الطريقة بطبيعة الحال. وكذلك لن يمكنك مشاهدة الصفحات التي أغلقتها حديثاً إذا كنت محوت سجل التصفح.