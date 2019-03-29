«آسوس» تُطلق شاشة جديدة بتقنية OLED

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

أعلنت شركة «آسوس» التايوانية، أمس، عن إطلاق شاشة جديدة بتقنية OLED، موضحة أن شاشة ProArt PQ22UC تأتي بقياس 21.6 بوصة، ومصممة للاستخدام الجوال في المقام الأول.

وأضافت الشركة أن الشاشة الجديدة تعمل بدقة 4K (3840 x 2160 بيكسل)، وتبلغ درجة السطوع القصوى 330 قنديلة/‏‏‏م2، فيما تصل نسبة التباين إلى (1000000:1)، كما أنها تمتاز بتغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة تصل إلى 99%، مع زمن استجابة لا يتعدى 0.1 مللي في الثانية. وأشارت الشركة التايوانية إلى أنها قامت بمعايرة شاشتها ProArt PQ22UC الجديدة بشكل مسبق، حيث توفر للمستخدم العديد من أوضاع التشغيل.

وذكرت أن وزن الشاشة الجديدة لا يتعدى 2.1 كيلوغرام، بما في ذلك الحامل الخاص بها، في حين تبلغ سماكتها 8.5 ملليمترات.