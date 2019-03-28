وسيلة لتحويل راديو السيارة إلى «رقمي»

المصدر: هامبورغ - د.ب.أ

أفادت مجلة السيارات «أوتو بيلد»، الألمانية، بأنه يمكن تحويل راديو السيارة العادي إلى راديو رقمي بأقل تكاليف ممكنة، وذلك بواسطة مُهايئ «DAB+»، مثل «Pure Highway 600» و«Lenco DAC-100».

وأوضحت المجلة أن التجهيز اللاحق بهذا المُهايئ سيساعد على وصول إشارة الراديو إلى السيارة، عن طريق إشارة رقمية وليس عبر موجات الراديو.

وأضافت «أوتو بيلد» أنه يتم تثبيت المُهايئ في حامل على الزجاج الأمامي مثلاً، مشيرة إلى أنه في العادة يوصى بنقل الإشارة إلى راديو السيارة عبر «كيبل» AUX.

لكن المجلة الألمانية لفتت، في الوقت نفسه، إلى أن النقل عبر أجهزة إرسال FM، غالباً، يظهر معه تشوش بسبب الترددات المتداخلة.

يشار إلى أن الراديو الرقمي يتميز بجودة صوت أفضل، مع المزيد من البرامج، والمزيد من المعلومات الإضافية المستقبلة.