المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

إعادة نشر قصص «إنستغرام» المؤرشفة

يسمح تطبيق «إنستغرام» لمستخدميه بأرشفة بعض المنشورات، كما يقوم التطبيق تلقائياً بأرشفة القصص التي يعدها المستخدم بعد مرور 24 ساعة عليها. لكن أحياناً يرغب المستخدم في إعادة مشاركة إحدى القصص التي أنشأها من قبل، أو الاطلاع على منشور سبقت له أرشفته، فلا يتمكن من ذلك. فإذا كنت من مستخدمي «إنستغرام» للهواتف، فاتبع الخطوات التالية للاطلاع أو نشر المنشورات والقصص المؤرشفة: افتح التطبيق وانتقل إلى نهاية الجانب الأيمن من الشاشة، وانقر فوق أيقونة ملفك الشخصي، وتحمل في شكلها الافتراضي صورة رأس شخص، ما لم تكن قد أحللت صورتك الشخصية أو صورة أخرى محلها، ثم توجه إلى أعلى يسار الشاشة، وانقر زر «الأرشيف» Archive، ويبدو في شكل سهم دائري بداخله ساعة، تظهر على الفور كل القصص التي كانت مختفية، ولو رغبت في إعادة تنشيط أي منها، انقر فوقها ثم فوق أيقونة «المزيد» More، التي تبدو في شكل ثلاث نقاط أفقية في نهاية يمين نافذة القصة، وبعد ذلك مرر داخل النافذة التالية، وانقر خيار «المشاركة كمنشور» Share as Post.

تشغيل «التداخل الخافت» في «سبوتيفاي»

يسمح تطبيق «سبوتيفاي» Spotify للموسيقى بعدد متنوع من الإعدادات، التي تمكن المستخدم من الاستماع للموسيقى بالشكل الذي يفضله، وتضمن له أقصى درجة من الراحة في التفاعل مع قوائم التشغيل والمحتوى بصفة عامة. ومن هذه الإعدادات: الملمح المعروف باسم «التداخل الخافت» crossfade، ويقصد به بدء تشغيل المادة الصوتية الجديدة أثناء انتهاء المادة الصوتية السابقة عليها في قائمة التشغيل. فإذا كنت من مستخدمي Spotify عبر هواتف «آي فون 7 بلس»، فاتبع ما يلي لتشغيل الملمح: افتح Spotify وتوجه إلى نهاية يمين الشاشة ثم انقر تبويب «مكتبتك» Your Library، ومن ثم انتقل إلى أعلى يمين النافذة الجديدة، وانقر فوق أيقونة الترس الأبيض، وبعدها مرر للأسفل داخل النافذة التالية حتى تصل إلى قسم «التداخل الخافت» Crossfade، وابدأ النقر مع التثبيت فوق المؤشر الظاهر أمامك لتحرك المؤشر جهة اليمين أو اليسار وتعدل مدة تشغيل «ملمح التداخل الخافت بين المواد الصوتية»، علماً بأن هذه المدة تراوح بين ثانية و12 ثانية، وأن هذا الإجراء سينطبق على بقية قوائم التشغيل.