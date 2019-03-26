سماعة رأس جديدة لعشاق الألعاب

المصدر: كاليفورنيا - د.ب.أ

أعلنت شركة «ترتل بيتش» أمس، عن إطلاق سماعة الرأس Recon 70 الجديدة لعشاق الألعاب، بسعر يبلغ نحو 40 دولاراً.

وأوضحت الشركة الأميركية أن السماعة الجديدة توفر صوتاً قوياً بفضل تجهيزها بمشغل 40 مم فوق الأذن، مع «ميكروفون» فائق الأداء وقابل للطي ومزود بخاصية كتم الصوت.

وأضافت أن السماعة الجديدة تمتاز بتصميم خفيف الوزن، مشيرة إلى أن شريط الرأس المبطن مع وسادة الأذن المكسوة بالجلد الصناعي، يساعد على تعزيز راحة استعمال السماعة أثناء جلسات اللعب الطويلة.

وذكرت «ترتل بيتش» عن توفر السماعة بدرجات اللون الأحمر لتتناسب مع جهاز الألعاب «نينتندو» Switch، كما تتوافر موديلات باللونين الأسود والأبيض لأجهزة الألعاب «مايكروسوفت إكس بوكس وان» و«بلاي ستيشن 4».