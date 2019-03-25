«شاومي» تطلق هاتفها «بلاك شارك 2» لعشاق الألعاب

المصدر: بكين ــ د.ب.أ

أعلنت شركة «شاومي» الصينية عن إطلاق هاتفها الذكي «بلاك شارك 2» الجديد، الذي يخاطب عشاق الألعاب. وأوضحت أن اهتمامها ينصب في المقام الأول على الأداء الفائق والشاشة اللمسية المحسنة مع العديد من الوظائف المتطورة الأخرى، لافتة إلى تطوير شاشة لمسية قياس 6.39 بوصات. وتطلق «شاومي» على وظيفة «قوة الضغط القابلة للتهيئة» اسم Magic Press، كما أضافت على الجانب الأمامي من الهاتف سماعات ستيريو، وكاميرا سيلفي بدقة 20 ميغابيكسل، مع فتحة عدسة F/‏‏‏‏‏‏‏‏2.0، بينما توجد على الجانب الخلفي كاميرا مزدوجة بدقة 48 ميغابيكسل بفتحة عدسة F/‏‏‏‏‏‏‏‏1.75، في ما تعمل الكاميرا الثانية بدقة 12 ميغابيكسل وزووم بصري 2x. وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لهاتف الألعاب الجديد على ذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 12 غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعة تصل إلى 256 غيغابايت، إضافة إلى بطارية بسعة 4000 مللي أمبير ساعة.

وأشارت «شاومي» إلى أن الهاتف يعتمد على معالج «كوالكوم Snapdragon 855» الجديد، إضافة إلى تقنية التبريد بغرفة البخار للمعالج، التي تعمل على خفض درجة المعالج بما يصل إلى 14 درجة.