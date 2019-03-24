المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

معلومات لا تنشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي

يقوم مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بنشر وتبادل ما يخصهم من أفراح ومناسبات، عبر هذه المواقع، ليتفاعل معهم الأهل والأصدقاء. لكن عمليات النشر غير المدققة، قد تعرض سلامتهم الشخصية وممتلكاتهم للخطر. لذا ينصح الخبراء بتجنب نشر هذه المجموعة من البيانات عبر شبكات التواصل:

• لا تنشر صورة للتذاكر الخاصة بالحفلات أو المناسبات التي تنوي حضورها Event Tickets، وذلك لأن هذه التذاكر تستخدم الآن تقنية الباركود barcode، التي يتم مسحها ضوئياً عبر بوابات الدخول، فتسمح لصاحبها بالدخول إلى موقع الحدث. ومن السهل نسخ هذه الأكواد من الصورة المنشورة واستخدامها.

• لا تنشر صور بطاقات المكافآت rewards أو الاسترداد cash back التي حصلت عليها، إذا يمكن لأي شخص استخدام الأرقام الواردة على هذه البطاقات في الشراء عبر الويب.

• لا تنشر أبداً صور بطاقات الصعود إلى الطائرة Boarding Passes. فعلى الرغم من أن هذه البطاقات تبدو عادية، إلا أن الباركود والأرقام الموجودة بها تحمل الكثير من المعلومات.