«هيوليت باكارد» توقع مذكرة لتسريع برنامج التحوّل الرقمي لحكومة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وقعت شركة «هيوليت باكارد إنتربرايز»، مذكرة تفاهم مع هيئة الأنظمة والخدمات الذكية، لتسريع برنامج التحول الرقمي لحكومة أبوظبي. ووقع الاتفاقية المدير العام للهيئة، الدكتورة روضة السعدي، ونائب الرئيس والعضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط في «هيوليت باكارد إنتربرايز»، فابيو فونتانا.

جاء الإعلان عن الاتفاقية في أعقاب الاجتماع الذي عقده رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي جاسم الزعابي، والرئيس التنفيذي لـ«هيوليت باكارد إنتربرايز» أنطونيو نيري، والذي ناقشا خلاله مشروعات حكومة أبوظبي حالياً، في إطار رؤيتها بتوفير أعلى مستويات الجودة والكفاءة في الخدمات الحكومية للمتعاملين.