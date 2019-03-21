«آي ماك» جديد بمعالجات وبطاقات رسوميات أقوى أداء

المصدر: كوبرتينو ــ د.ب.أ

جدّدت شركة «أبل» الأميركية الكمبيوتر «آي ماك» iMac، وذلك بتزويده بمعالجات وبطاقات رسوميات أقوى أداء.

وأوضحت الشركة أن الموديل الكبير المزود بشاشة Retina قياس 27 بوصة، ينبض بداخله حالياً معالج «إنتل Core-i» من الجيل التاسع، الذي يشتمل على ست أو ثماني أنوية، ما يسهم في رفع الأداء بمعدل 2.4 مرة مقارنة بالموديل السابق.

كما تم تجهيز الموديل الجديد ببطاقة الرسوميات Radeon Pro Vega، التي تساعد على رفع الأداء بنسبة تصل إلى 50%.

أمّا الموديل الأصغر المزود بشاشة قياس 21.5 بوصة فتم تجهيزه بمعالج «إنتل Core-i» من الجيل الثامن، والذي يشتمل على ست أنوية، ما يسهم في رفع الأداء بنسبة تصل إلى 60%.

كما تم تجهيز هذا الموديل ببطاقة الرسوميات Radeon Pro Vega، التي تساعد على رفع الأداء بنسبة تصل إلى 80%.

ويبدأ سعر الموديل المزود بشاشة قياس 27 بوصة من 1799 دولاراً (نحو 6605 دراهم)، بينما يبدأ سعر الموديل المزود بشاشة قياس 21.5 بوصة من 1099 دولاراً (نحو 4035 درهماً).