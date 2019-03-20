إظهار أيقونات المواقع في «سفاري ماك»

تحتوي الإصدارات الحديثة من متصفح «سفاري» الخاص بأجهزة «ماك» ما يسمى «أيقونات المواقع المفضلة»، وهي أيقونات صغيرة، تظهر بجانب عنوان الموقع في شريط العناوين، ليستطيع المستخدم التعرف إلى الموقع.

وعلى الرغم من أن الميزة تدعمها معظم المتصفحات، فإن «سفاري» لم يدعمها إلا أخيراً. لذلك، إذا كنت من مستخدمي «سفاري» عبر أجهزة «ماك»، فإنه يمكنك تفعيل الملمح الجديد من خلال النقر فوق أيقونة المتصفح، ثم النقر فوق القائمة الرئيسة للمتصفح، ثم فوق خيار «التفضيلات» Preferences.

وبعدها مرر داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى قسم: «علامات التبويب» Tabs وانقر فوقه، لتظهر نافذة جديدة، مرر داخلها حتى تصل إلى خيار «إظهار أيقونات المواقع ضمن علامات التبويب» Show website icons in tabs.

وعندها ضع علامة التأشير داخل المربع المجاور للخيار السابق لتفعيله، لتظهر الأيقونات بجانب عناوين المواقع وفي «شريط الإشارات المرجعية».

إيقاف التسجيل التلقائي لخدمات «غوغل»

تحتوي الإصدارات الحديثة من متصفح «كروم» على ملمح جديد يطلق عليه «تسجيل الدخول إلى كروم» Chrome sign-in.

وبموجب هذا الملمح يسجل «كروم» الدخول إلى نفسه تلقائياً عندما يقوم المستخدم بتسجيل الدخول إلى أي من خدمات «غوغل» الأخرى.

ويفضل البعض الميزة الجديدة، ويرى فيها تحديثاً تلقائياً لكل نشاط يقوم به، بينما يرى آخرون أنها تعرض خصوصيتهم للخطر، لذلك، إذا كنت ضمن الفريق الثاني، فإنه يمكنك التحرر من القلق بشأن خصوصيتك على «كروم» من خلال تحديث إصدار «كروم» إلى إصدار أحدث.

أدخل بعد ذلك هذا الرابط:

chrome://settings/privacy

إلى «شريط العناوين» URL address bar، ثم انقر زر «إدخال» enter.

ابحث داخل قسم: «الخصوصية والتأمين»privacy and security عن خيار «السماح بتسجيل الدخول إلى كروم» Allow Chrome sign-in، ثم حرك المؤشر المجاور للخيار السابق من اليمين لليسار لإيقافه عن العمل.

وأخيراً، أغلق «كروم» ثم أعد تشغيله.