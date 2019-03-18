شركة أميركية تطرح «ماوس» جديداً لعشاق الألعاب

المصدر: دالاس - د.ب.أ

أعلنت شركة «غلوريوس بيه سي غيمنغ ريس» الأميركية عن إطلاق الـ«ماوس» Model O الجديد، لتلبية متطلبات عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة أنه على الرغم من الوزن الخفيف لـ«الماوس» الجديد، فإنه مزود بإضاءة RGB ومستشعر فائق الدقة، كما أنه متوافر بأربعة موديلات.

وأضافت الشركة أن Model O عبارة عن «ماوس» متماثل للألعاب، يأتي مزوداً باثنين من الأزرار الإضافية على الجانب الأيسر، كما أنه يمتاز بتصميم «قرص العسل»، ما يساعد على خفض وزنه إلى 67 غراماً فقط.

ويتمكن المستخدم من خلال تصميم «قرص العسل» من إلقاء نظرة على إضاءة RGB، إضافة إلى وجود أشرطة LED على جانبي الـ«ماوس»، ويمكن التحكم في الإضاءة عن طريق البرنامج.

ويعتمد الـ«ماوس» الجديد على مستشعر PWM-3360 الذي يعمل بدقة 12 ألف نقطة في البوصة المربعة، ويبلغ معدل سرعة الاستجابة 1000 هرتز، كما يمتاز بالدقة الشديدة والعمر الافتراضي الطويل.

وأعلنت الشركة عن طرح الـ«ماوس» الجديد في الأسواق العالمية خلال مايو المقبل بأربعة موديلات بسعر يراوح بين 50 و55 دولاراً (183 و201 درهم).