«فيليبس» تُطلق شاشة دون حواف من 3 جوانب

المصدر: أمستردام - د.ب.أ

أعلنت شركة «فيليبس» الهولندية، أمس، عن إطلاق شاشتها 252B9 الجديدة بتصميم عصري ودون حواف من ثلاثة جوانب.

وأوضحت الشركة أن الشاشة الجديدة تأتي بقياس 25 بوصة وتعمل بدقة Full HD (1920 x 1200 بيكسل)، وتمتاز بمستشعر الطاقة، الذي يعمل على خفض استهلاك الطاقة بنسبة 80%، مع زيادة العمر الافتراضي للشاشة.

وأضافت «فيليبس» أنها زوّدت الشاشة بلوحة IPS بنسبة باعية 16:10، كما أنها تتيح زاوية مشاهدة تبلغ 178 درجة، فيما يبلغ زمن الاستجابة خمسة مللي/‏ثانية مع درجة سطوع 300 قنديلة/‏‏م2.

وبينت الشركة الهولندية أن شاشتها الجديدة تغطي نطاق الألوان NTSC بنسبة 90% ونطاق sRGB بنسبة 107.5%، وتتوافق مع معايير الطاقة EnergyStar 7.0 و EPEAT و WEEE و RoHS.

وأشارت إلى أنه من خلال حامل الشاشة SmartErgoBase يمكن تعديلها من حيث الارتفاع والميل والتدوير والتحريك، موضحة أن الشاشة الجديدة تأتي بالعديد من التقنيات المتطورة، مثل FlickerFree ووضع LowBlue وكذلك وضع EasyRead لقراءة النصوص بشكل مريح، إضافة إلى الكثير من منافذ التوصيل، مثل VGA وDVI-D و DisplayPort 1.2 وHDMI 1.4 واثنتين من السماعات المدمجة.