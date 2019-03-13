«إيليت كمبيوتر سيستمز» تكشف عن حاسوب صغير للغاية

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

أعلنت شركة «إيليت كمبيوتر سيستمز» التايوانية، أمس، عن إطلاق حاسوب جديد صغير للغاية.

وأوضحت الشركة أن الحاسوب Liva Q2 الجديد، الذي يأتي بأبعاد (70x70x33.4 مم)، يتيح للمستخدم إمكانية الاختيار بين معالجات «إنتل» المختلفة، مثل Pentium N5000 وCeleron N4100 وCeleron N4000.

وأضافت أن سعة ذاكرة الوصول العشوائي تراوح بين اثنين وأربعة غيغابايت، حسب الموديل، مشيرة إلى أن الحاسوب الجديد لا يتضمن أي أقراص صلبة مثبتة به.

وبيّنت الشركة أنه يمكن استعمال بطاقة الذاكرة eMMC بسعة 32 و64 غيغابايت، علاوة على أنه يمكن توسيع الذاكرة من خلال بطاقة الذاكرة microSD أو منفذ USB 3.1 من الجيل الأول، ومنفذ USB 2.0.

وأفادت بأنه يتم توصيل الحاسوب الجديد بالشبكة عن طريق منفذ «غيغابت إيثرنت» أو عن طريق وحدة WiFi 802.11acالمدمجة، لافتة إلى أن وزن الحاسوب الصغير لا يزيد على 260 غراماً، ويتضمن منفذ HDMI 2.0-Port، وهو ما يتيح إمكانية تشغيل محتويات «4 كيه».

يشار إلى أن الشركة التايوانية لم تفصح عن أي معلومات بشأن موعد طرح جهازها الجديد أو أسعاره.