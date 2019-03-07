«بلانيت كمبيوترز» تكشف عن هاتف ذكي جديد

المصدر: لندن - د.ب.أ

كشفت شركة «بلانيت كمبيوترز» عن هاتف ذكي جديد، يستلهم تصميمه من الهاتف الأسطوري Cosmo Communicator، الذي أطلقته شركة «نوكيا» في حقبة التسعينات من القرن الماضي.

وأوضحت الشركة البريطانية أن الهاتف الذكي Cosmo Communicator الجديد يأتي مزوداً بلوحة مفاتيح QWERTZ منزلقة ومزودة بإضاءة، كما أنه يدعم شبكة الاتصالات الجوالة LTE، ويعمل بنظام التشغيل «أندرويد 9»، المعروف باسم «Pie».

وأضافت «بلانيت كمبيوترز» أن باقة التجهيزات التقنية للهاتف الجديد تشتمل على كاميرا بدقة 24 ميغابيكسل، وماسح ضوئي لبصمة الأصابع، إضافة إلى شاشة لمسية قياس ست بوصات، فضلاً عن شاشة حالة، قياس بوصتين للاستخدام في الوضع المغلق.

وأشارت الشركة إلى أنه من المقرر طرح الهاتف الذكي Cosmo Communicator الجديد في الأسواق، بحلول يونيو المقبل، بسعر يبلغ نحو 600 يورو.