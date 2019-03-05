«دي لينك» تكشف عن كاميرا مراقبة للمنزل الذكي

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

أعلنت شركة «دي لينك» التايوانية عن توسيع باقة منتجاتها للمنازل الذكية، من خلال طرح كاميرا مراقبة جديدة للنطاقات الداخلية مع وظيفة تتبع الحركة، إضافة إلى مستشعر الماء DCH-S161، الذي يعمل بتقنية «واي فاي»، والذي يتعرف إلى تسرب المياه بشكل موثوق ويمنع حدوث تلفيات بسبب المياه، من خلال إطلاق تحذيرات حتى مع وجود قطرات قليلة.

وأوضحت الشركة أن الكاميرا DCS-8515LH تعمل بزاوية دوران تبلغ 340 درجة، حيث يعمل المحرك الصغير المدمج بتدوير الكاميرا أفقياً ورأسياً بشكل مستهدف، مشيرة إلى أن زاوية المشاهدة القطرية تبلغ 120 درجة فيما تصل في الرأسية إلى 105 درجات.

وأضافت «دي لينك» أنها زودت كاميراتها الجديدة بوظيفة تتبع الحركةMotion Tracking، التي ترصد أي حركة وتتبعها تلقائياً من خلال تعديل وضع الكاميرا بشكل أوتوماتيكي.

وذكرت أنه إلى جانب الصوت ثنائي المسار تشتمل الكاميرا أيضاً على وظيفة رؤية ليلية لمسافة تصل إلى خمسة أمتار.