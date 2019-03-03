المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

إضافة الملاحظات إلى مركز تحكم «آي أو إس»

تساعد إضافة التطبيقات إلى مركز التحكم في الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس» على الوصول السريع إليها. وتزيد أهمية هذا الأمر عندما يتعلق بتطبيق «الملاحظات» Notes، حيث يسهل على المستخدم وقتها تسجيل الملاحظات بشكل سريع والوصول إلى قائمة المهام واجبة التنفيذ بسهولة.

فإذا كنت من مستخدمي أجهزة «آي أو إس»، فإنه يمكنك إضافة تطبيق «الملاحظات» إلى «مركز التحكم» Control Center باتباع الخطوات التالية: انقر تطبيق «الإعدادات Settings»، ثم مرر داخل النافذة التي ظهرت أمامك حتى تصل إلى تبويب: مركز التحكم وانقر فوقه، ومن ثم انقر داخل النافذة الجديدة فوق قسم «تخصيص مركز التحكم» Customize Controls، وبعدها مرر داخل نافذة التخصيص حتى تصل إلى الخيار الخاص بـ«المزيد من أدوات التحكم»More Controls وابحث تحته عن تطبيق الملاحظات، وفور العثور على التطبيق انقر أيقونة الإضافة التي تبدو في شكل علامة الجمع (+) على يسار التطبيق لتضيفه إلى مركز التحكم.

التراجع عن إخفاء المنشورات في «إنستغرام»

إذا كنت من مستخدمي تطبيق «إنستغرام» Instagram، فإن بمقدورك التراجع عن خيار إخفاء المنشورات والقصص باتباع ما يلي: افتح التطبيق على هاتفك الذي يعمل بنظام التشغيل «آي أو إس»، ثم توجه إلى نهاية الجانب الأيسر من الشاشة وانقر فوق «أيقونة البحث»Search icon التي تبدو في شكل عدسة صغيرة، وبعد ذلك أدخل إلى حقل البحث عن اسم الحساب الذي ترغب في التراجع عن تفعيل ميزة الصمت بشأنه، وفور العثور على الحساب، انقر فوق الأيقونة الخاصة به، ثم فوق أيقونة المزيد التي تبدو في شكل ثلاث نقاط أفقية في أعلى يمين الشاشة، وعندها ستظهر نافذة تضم مجموعة من الخيارات، انقر داخلها فوق خيار «Unmute». وبموجب الخطوة السابقة، ستظهر أمامك ثلاثة خيارات، أولها التراجع عن «إسكات المنشورات» Unmute Posts، أو التراجع عن «إسكات القصص» Unmute Story أو التراجع عن «إسكات القصص والمنشورات معاً» Unmute Posts and Story، وهنا انقر فوق الخيار الذي تفضله.