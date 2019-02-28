«كوالكوم»: تقنية Quick Charge متوافقة مع الشحن اللاسلكي

المصدر: برشلونة - د.ب.أ

أعلنت شركة «كوالكوم» أن تقنية الشحن السريع Quick Charge الخاصة بها، متوافقة مع الشحن اللاسلكي للأجهزة الجوالة ولا تتسبب في حدوث أي مشكلات.

وأوضحت الشركة الأميركية، على هامش فعاليات مؤتمر الجوال العالمي «MWC19» في مدينة برشلونة الإسبانية، أنها قامت بالتعاون مع اتحاد الطاقة اللاسلكية «Wireless Power Consortium»، المطور لتقنية الشحن اللاسلكي «Qi»، بإجراء اختبارات على أجهزة الشحن العاملة بتقنية Quick Charge من الإصدارات (2) حتى (4+)، حيث توصلت نتائج الاختبارات إلى أنه يمكن استعمال أجهزة شحن Quick Charge مع محطات شحن «Qi» بشكل آمن وفعال من حيث استهلاك الطاقة.

وأضافت أنه بناء على ذلك، ليس هناك ما يدعو المستخدم إلى الخوف من إهدار الطاقة أو تعرض الأجهزة الجوالة للسخونة المفرطة أو قِصر عمر البطارية.