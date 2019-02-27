«بينكيو» تطلق شاشة جديدة للمستخدمين المحترفين

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

كشفت شركة «بينكيو» التايوانية، أمس، عن شاشة جديدة لتلبية متطلبات المستخدمين المحترفين.

وأوضحت الشركة أن الشاشة الجديدة PD3220U تأتي مزودة بلوحة IPS تعمل بدقة وضوح 3840 x 2160 بيكسل، وتصل درجة السطوع بها إلى (300 قنديلة/‏‏‏م2)، فيما تبلغ نسبة التباين (1000:1) وزمن استجابة (5 مللي ثانية) ومعدل تنشيط الصورة (60 هرتز).

وأضافت «بينكيو» أنه يمكن لشاشتها الجديدة عرض محتويات HDR10 مع توسيع نطاق الألوان مقارنة بالشاشات القياسية، حيث تمتاز الشاشة الجديدة بتغطية نطاق الألوان DCI P3 بنسبة تصل إلى 95%، مشيرة إلى أنه يتم توريد الشاشة معايرة بالفعل من المصنع. وبينت أن الشاشة PD3220U مزودة بالعديد من منافذ التوصيل المتطورة مثل HDMI وDisplayPort وUSB من النوع (C)، كما تتضمن الشاشة محور USB أيضاً، لافتة إلى أن باقة التجهيزات التقنية تشتمل على سماعتين بوظائف عملية ومريحة.