أداة إضافية لمتصفح «غوغل كروم»

المصدر: ريدموند - د.ب.أ

أعلنت شركة «مايكروسوفت» عن إطلاق الأداة الإضافية Timeline لمتصفح «غوغل كروم» بنظام «ويندوز 10»، وهي تتيح للمستخدم الوصول إلى الأنشطة الحديثة عبر الأجهزة المختلفة، حيث لا يقتصر الأمر على التطبيقات الأكثر استخداما أخيرا، بل تضم سجل المتصفح أيضاً.

وذكرت الشركة أنه في السابق كان المستخدم يتمكن من مزامنة سجل نشاط متصفح Edge بأجهزة «أبل» الجوالة أو هواتف «أندرويد» مع الحواسيب المكتبية، لافتة إلى أنه من خلال الأداة الإضافية Timeline، التي يمكن تثبيتها بالطبع في متصفح «كروميوم»، فإن وظيفة المزامنة تعمل أيضاً مع برامج تصفح الـ«ويب».

وكانت «مايكروسوفت» أشارت خلال ديسمبر الماضي إلى اعتماد متصفح Edge على محرك «كروميوم»، وبالتالي فإنها لم تعد بحاجة لمواصلة تطوير المحرك الخاص بها.