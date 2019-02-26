«وان بلس» تدمج «غوغل Duo» في هواتفها القديمة

المصدر: بكين - د.ب.أ

أعلنت شركة «وان بلس» الصينية، أمس، عن دمج تطبيق الفيديو «غوغل Duo» في نظام التشغيل OxygenOS مباشرة من أجل إتاحته لهواتفها الذكية القديمة، على غرار ما يتوافر في إصدار (OxygenOS 9.0.12)في جهاز «وان بلس 6T»، والإصدار(OxygenOS 9.0.4)في جهاز «وان بلس 6».

وأكدت الشركة إطلاق تلك الوظيفة لهواتفها الذكية القديمة، مثل «وان بلس 5» وهاتف «وان بلس 5T»، مشيرة إلى أنه في وقت لاحق سيتم إطلاق «غوغل Duo» بهاتف «وان بلس 3» وجهاز «وان بلس 3T» عن طريق تحديث نظام (أندرويد 9.0). وأوضحت الشركة أن مكالمات الفيديو الواردة من تطبيق «غوغل Duo» ستظهر مباشرة في تطبيق الرسائل والمكالمات الخاص بهاتف «وان بلس»، علاوة على إمكانية تحديد التطبيق كخيار افتراضي لمكالمات الفيديو.

يشار إلى أن تطبيق «غوغل Duo» يتيح للمستخدم إمكانية إجراء مكالمات الفيديو بسهولة وبجودة فائقة، كما يمكن إجراء المكالمات مع الآخرين بشكل مشفر، حتى إذا كانوا يعتمدون على جهاز آخر.