رقاقة «مودم» جديدة لـ «الجيل الخامس»

المصدر: كاليفورنيا - د.ب.أ

كشفت شركة «كوالكوم» الأميركية، أمس، عن رقاقة (المودم Snapdragon X55) الجديدة والمصممة بمعمارية «7 نانومتر».

وأوضحت الشركة أن رقاقة «المودم» الجديدة والمخصصة للأجهزة الجوالة والأجهزة الطرفية الأخرى العاملة بالإنترنت ستحل محل (المودم Snapdragon X50).

وأضافت «كوالكوم» أن رقاقة «المودم» المخصصة للجيل الخامس للمحمول (5G) ترفع معدل تنزيل البيانات من خمسة إلى سبعة غيغابت في الثانية، فيما يصل الحد الأقصى لمعدل التحميل إلى ثلاثة غيغابت في الثانية. وأضافت أن الرقاقة الجديدة تدعم جميع المعايير بدءاً من الجيل الثاني وحتى الجيل الخامس، كما يمكن أن يصل معدل تنزيل البيانات مع تقنية

(4G Cat 22 LTE)إلى 2.5 غيغابت في الثانية.

وأشارت إلى أنه تم تصميم رقاقة (المودم Snapdragon X55) لجميع ترددات الجيل الخامس المجدولة في جميع أنحاء العالم.