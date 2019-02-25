أداة لاستعادة البيانات المشفّرة

المصدر: هانوفر - د.ب.أ

أفادت شرطة ولاية سكسونيا الألمانية، بأنه يمكن للمستخدمين، الذين تعرضوا لهجمات تشفير البيانات بواسطة Grandcrab، استعادة بياناتهم مرة أخرى، حيث تم تطوير أداة خاصة لهذا الغرض في إطار التعاون مع وكالة تطبيق القانون الأوروبية (يوروبول).

وأوضحت أنه يمكن للمستخدم تنزيل الأداة الجديدة من موقع الـ«ويب» NoMoreRansom.org، كما يجد على الموقع ذاته تعليمات تشرح كيفية استعمال هذه الأداة، التي تدعم إصدارات Grandcrab، سواء كانت «v1» و«v4» و«v5» و«v5.1».

وأكّدت الشرطة أنه تم اختبار فك تشفير البيانات بنجاح على الحواسيب المزودة بنظم تشغيل «مايكروسوفت ويندوز إكس بي و» و«ويندوز 7 و10».

ومن حيث المبدأ نصحت الشرطة الألمانية بعدم الاستجابة للقراصنة، الذين يقومون بابتزاز المستخدم من خلال هجمات تشفير البيانات، وعدم دفع أي مبالغ مالية أو فدية نظير استعادة البيانات، مع ضرورة تقديم بلاغات للشرطة ضد هذه الهجمات.