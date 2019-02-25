هاتف ذكي جديد بكاميرا 48 ميغابيكسل

المصدر: بكين - د.ب.أ

كشفت شركة Ulefone الصينية، أمس، عن الهاتف الذكي الجديد «T3» الذي يمتاز بكاميرا أمامية بدقة 25 ميغابيكسل، وكاميرا رئيسة على الجانب الخلفي بدقة 48 ميغابيكسل، إضافة إلى كاميرا بدقة 16 ميغابيكسل، وكاميرا تعمل كوحدة «3D Tof».

وأوضحت الشركة الصينية أن باقة التجهيزات التقنية للهاتف الجديد تشتمل على معالج Helio P90 SoC وذاكرة وصول عشوائي سعة ثمانية غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعة 256 غيغابايت.

وأضافت أن «T3» الفاخر، يأتي بشاشة قياس 6.3 بوصات، مع بطارية بسعة 4200 مللي أمبير/‏‏ساعة، لافتة إلى أن الهاتف الجديد يدعم وظيفة الشحن السريع والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واط.

وبينت أن الهاتف الذكي الجديد يعتمد على نظام التشغيل «غوغل أندرويد 9.0».