المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تفعيل «الوضع الداكن» في «Mac Mojave»

يحفل نظام التشغيل «Mac OS Mojave» بعدد كبير من المزايا التي تساعد المستخدم على أداء المهام المرغوبة بسلاسة. ومن أبرز الميزات التي قدمها هذا النظام تفعيل الوضع الداكن Dark Mode، الذي يحافظ على البصر أثناء التصفح أو العمل على الحاسب في المساء وفي الأماكن خافتة الإضاءة. ويتميز هذا الملمح بكفاءة كبيرة عبر النظام، ويمكن استخدامه مع عدد كبير من التطبيقات كتطبيق الصور والبريد والرسائل وغيرها. ويمكنك تفعيل الوضع الداكن باتباع هذه الخطوات:

- انقر فوق قائمة «أبل» التي تبدو الأيقونة الخاصة بها في شكل ثمرة تفاح في أعلى الجانب الأيسر من النافذة.

- مرر داخل النافذة المنسدلة ثم انقر فوق تفضيلات النظام System Preferences.

- انقر داخل النافذة التالية فوق قائمة التفضيلات العامة General وتجدها في بداية الصفحة.

- ضع علامة التأشير فوق الخيار الثاني المجاور لتبويب المظهر الخارجي Appearance في أعلى النافذة الجديدة التي ظهرت أمامك.