«شاومي» تُطلق هاتفها 9 Mi الجديد بكاميرا ثلاثية

المصدر: بكين - د.ب.أ

أعلنت شركة «شاومي» الصينية عن إطلاق هاتفها الذكي 9 Mi الجديد بكاميرا ثلاثية تضم مستشعر 586 IMX من «سوني»، وتعمل بدقة 48 ميغابيكسل مع فتحة عدسة F/‏‏‏1.75، فضلاً عن عدسة زووم بدقة 12 ميغابيكسل وفتحة عدسة F/‏‏‏2.2، وعدسة واسعة الزاوية بمقدار 117 درجة تعمل بدقة 16 ميغابيكسل مع فتحة عدسة F/‏‏‏2.2، والتقاط صور «ماكرو»، كما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 20 ميغابيكسل.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على شاشة AMOLED قياس 6.39 بوصات. ويعتمد الهاتف على معالج كوالكوم 855 Snapdragon مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة حتى 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعة تصل إلى 128 غيغابايت.

ويدعم هاتف «شاومي» الجديد العديد من التقنيات المتطورة، مثل تقنية «بلوتوث 5.0»، وتقنية اتصالات المجال القريب NFC، ومنفذ USB من النوع C. وتروج الشركة الصينية لهاتفها الذكي الجديد من خلال بطارية بسعة 3300 مللي أمبير/‏‏‏ساعة، مع دعم تقنية الشحن السريع.