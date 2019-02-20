المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

إيقاف «تأثيرات الشفافية» في «ماك»

يقدم ملمح «تأثيرات الشفافية» Transparency Effects مشاهدة سلسة لواجهة المستخدم في حاسبات «ماك»، حيث يعمل على إجراء مناغمة بين النافذة التي يعمل عليها المستخدم وبين الصور والألوان التي تظهر في خلفها. لكن هذه الميزة تستنزف بطارية الجهاز بشكل ملحوظ. فإذا كنت من مستخدمي أجهزة «ماك»، ورغبت بإيقاف ذلك الملمح فاتبع ما يلي: انقر قائمة «أبل» في أعلى الجانب الأيسر من الشاشة، ومن النافذة المنسدلة التي ستظهر انقر خيار «تفضيلات النظام» System Preferences، ثم مرر داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى القسم الخاص بـ«تسهيل الوصول» Accessibility، ثم مرر داخل الجانب الأيسر من النافذة الجديدة، حتى تصل إلى خيار «العرض أو الشاشة» Display وانقر فوقه، وبعد ذلك ابحث عن خيار «تقليل الشفافية» Reduce Transparency في الجانب الأيمن من النافذة، وعندها ضع علامة التأشير داخل المربع الصغير المجاور للخيار السابق، لتلاحظ اختلاف ألوان أشرطة الأدوات، والأشرطة الجانبية والأزرار.