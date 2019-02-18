الكشف عن سمّاعة لاسلكية فاخرة

المصدر: كوبنهاغن - د.ب.أ

أعلنت شركة «بانج آند أولفسن» الدنماركية، أمس، عن إطلاق سماعة لاسلكية من الفئة الفاخرة لعشاق الموسيقى.

وذكرت الشركة أن السمّاعة Beosound Edge الجديدة تحتوي على اثنين من مكبّرات الصوت المتوسطة (أربع بوصات بقدرة 100 واط) لكل منهما، إضافة إلى مكبر صوت بقدرة 100 واط.

وبينت أنه يتم توصيل السماعة الجديدة بأجهزة التشغيل عن طريق شبكة (WLAN-ac) اللاسلكية وتقنية «بلوتوث 4.2»، مشيرة إلى أن السماعة تدعم تقنيتي «كروم كاست» و«أبل Airplay 2 وDLNA».

وأضافت الشركة أنه يتم استعمال السماعة Beosound Edge عن طريق التطبيق المجاني للهواتف الذكية أو من خلال جهاز التحكم عن بعد، كما أنها يمكن بدلاً من ذلك التحكم في تشغيل الموسيقى وشدة الصوت عن طريق أزرار موجودة على جانب السماعة.