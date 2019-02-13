«إيه أو سي» تكشف عن شاشة منحنية جديدة

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

أعلنت شركة «إيه أو سي» التايوانية عن إطلاق شاشة منحنية جديدة لتلبية متطلبات عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة أن شاشة CQ32G1 الجديدة تأتي بلوحة «VA» قياس 31.5 بوصة وتعمل بدقة وضوح 2560x1440 بيكسل مع معدل تنشيط صورة يبلغ 144 هرتز.

وأضافت أن الشاشة الجديدة تتميز بوقت استجابة قصير لا يتعدى واحد مللي ثانية مع دعم تقنية FreeSync، وبالتالي فإنها تضمن لعشاق الألعاب تجربة ألعاب مثيرة وسلسة، مشيرة إلى أن درجة التباين بالشاشة تبلغ (3000:1) مع درجة سطوع تبلغ (300 قنديلة/‏‏‏م2) وزاوية مشاهدة 178 درجة أفقياً وعرضياً.

وبينت الشركة أنه يتم نقل إشارة الصورة إلى شاشة CQ32G1 الجديدة عن طريق منفذ HDMI 2.0 أو 1.4 أو منفذ DisplayPort، لافتة إلى أن الشاشة لا تتضمن منفذ USB.

يشار إلى أن الشركة التايوانية لم تفصح عن موعد طرح شاشتها الجديدة في أسواق المنطقة العربية أو أسعارها المتوقعة.