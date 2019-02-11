«كروم» يحذّر من كلمات المرور المخترقة

المصدر: ماونتن فيو - د.ب.أ

أفادت شركة «غوغل»، أمس، بأن متصفح «كروم» أصبح يحذر المستخدم من استعمال كلمات المرور المخترقة، وبالتالي غير الآمنة، في مواقع وخدمات الإنترنت اعتباراً من الآن، لكن يشترط لذلك تثبيت الأداة الإضافية Password Checkup، التي نشرتها الشركة أخيراً.

وبينت «غوغل» أنه إذا ثبت المستخدم الأداة الإضافية فإنه ستظهر رسالة تحذير عندما يتم إدخال اسم مستخدم وكلمة مرور تم نشرها على الـ«ويب»، بعد عمليات اختراق البيانات أو سرقتها، وأصبحت معروفة في خدمة فحص كلمة المرور. وأكدت الشركة الأميركية أن عملية المقارنة بين إدخال المستخدم وقاعدة بيانات «غوغل» تتم في الوقت الحقيقي، وتكون مشفرة بالكامل.

يشار إلى أن متصفح «موزيلا فايرفوكس» يحذر المستخدم بالفعل منذ نهاية 2018 عندما يقوم بتصفح موقع «ويب» تعرّض للاختراق أو تم تسريب بيانات منه.