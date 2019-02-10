المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

ترجمة نصوص الصور باستخدام «غوغل»

معظم خدمات وتطبيقات الترجمة تتيح ترجمة النصوص فقط، ولا تتيح ترجمة النصوص على الصور، بينما تطبيق «ترجمة غوغل» الخاص بالهواتف يسمح بترجمة الصور أيضاً، فإذا أردت ترجمتها، اتبع هذه الخطوات:

■افتح التطبيق على الهاتف، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل راية فوقها حرف «G».

■انقر فوق اللغة التي ترغب في الترجمة منها في أعلى يمين الصفحة.

■حدد اللغة التي ترغب في الترجمة إليها في أعلى يسار الصفحة.

■انقر فوق خيار الترجمة الفورية، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل كاميرا بداخلها علامة الجمع في الجانب الأيسر من الصفحة.

■انقر فوق خيار «استيراد»، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل صورة تضم مثلثين.

■اختر الصورة التي ترغب في ترجمة محتواها النصي من جهازك، ثم حدد النص الذي ترغب في ترجمته باستخدام أصابعك.